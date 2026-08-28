MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Der Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54.88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.222 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’098.76 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 27.08.2026 auf 60.30 EUR belief. Damit wäre die Investition 9.88 Prozent mehr wert.

CTS Eventim war somit zuletzt am Markt 5.69 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines CTS Eventim-Anteils bei 25.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch