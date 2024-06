MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 14.06.2014 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CTS Eventim-Papier bei 22.70 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 440.529 CTS Eventim-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.06.2024 auf 79.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’044.05 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 250.44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CTS Eventim eine Börsenbewertung in Höhe von 7.79 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch