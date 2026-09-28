MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 93.20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.073 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 59.50 EUR, da sich der Wert einer Bilfinger SE-Aktie am 25.09.2026 auf 55.45 EUR belief. Damit wäre die Investition um 40.50 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Bilfinger SE einen Börsenwert von 2.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch