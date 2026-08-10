MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers betrug an diesem Tag 32.40 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Bilfinger SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 308.642 Bilfinger SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’891.98 EUR, da sich der Wert einer Bilfinger SE-Aktie am 07.08.2026 auf 80.65 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 148.92 Prozent zugenommen.

Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch