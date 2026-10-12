Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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12.10.2026 10:02:29
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.58 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 316.653 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’336.76 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 09.10.2026 auf 54.75 EUR belief. Mit einer Performance von +73.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 2.02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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