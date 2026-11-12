MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AUTO1-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.76 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 3.737 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AUTO1-Aktie auf 15.48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57.85 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42.15 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich jüngst auf 3.62 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AUTO1-Anteilsschein bei 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch