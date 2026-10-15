MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr eingebracht

Am 15.10.2025 wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das AUTO1-Papier bei 28.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 350.140 AUTO1-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AUTO1-Papiers auf 17.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’969.89 EUR wert. Damit wäre die Investition 40.30 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 3.72 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AUTO1-Anteilsschein bei 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch