MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der AUTO1-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 29.412 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 517.65 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 28.10.2026 auf 17.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich jüngst auf 3.90 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie ging am 04.02.2021 an die Börse XETRA. Die AUTO1-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch