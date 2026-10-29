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|Profitabler AUTO1-Einstieg?
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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der AUTO1-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 29.412 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 517.65 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 28.10.2026 auf 17.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.24 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von AUTO1 belief sich jüngst auf 3.90 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie ging am 04.02.2021 an die Börse XETRA. Die AUTO1-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 55.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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