MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.08.2023 wurde die AUTO1-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7.49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, befänden sich nun 133.476 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (22.40 EUR), wäre das Investment nun 2’989.86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 198.99 Prozent gesteigert.

AUTO1 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.80 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AUTO1-Anteils belief sich damals auf 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch