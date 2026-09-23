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Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

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Lohnendes Aurubis-Investment? 23.09.2026 10:02:24

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Aurubis
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Aurubis-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97.95 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10.209 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 171.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’746.81 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 74.68 Prozent.

Aurubis war somit zuletzt am Markt 7.37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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