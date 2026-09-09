Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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09.09.2026 10:02:26
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144.928 Aurubis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 26’231.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 162.32 Prozent angezogen.
Am Markt war Aurubis jüngst 7.64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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