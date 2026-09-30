Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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30.09.2026 10:02:14
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Aurubis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Aurubis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aurubis-Anteile 70.14 EUR wert. Bei einem Aurubis-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142.572 Aurubis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aurubis-Papiers auf 162.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’110.92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 131.11 Prozent vermehrt.
Aurubis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.00 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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