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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Aurubis-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.32 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Aurubis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.728 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 141.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’040.54 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 180.41 Prozent gesteigert.
Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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