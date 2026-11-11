MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.32 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Aurubis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.728 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 141.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’040.54 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 180.41 Prozent gesteigert.

Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch