MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Aurubis-Anteile an diesem Tag bei 47.98 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.084 Aurubis-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (163.80 EUR), wäre das Investment nun 341.39 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 241.39 Prozent.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 7.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch