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|Lukrativer AUMOVIO-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
MDAX-Titel AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AUMOVIO-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit AUMOVIO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der AUMOVIO-Anteile betrug an diesem Tag 35.88 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 278.707 AUMOVIO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 9’044.04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.45 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 9.56 Prozent gleich.
AUMOVIO wurde am Markt mit 3.39 Mrd. Euro bewertet. Am 18.09.2025 wurden AUMOVIO-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AUMOVIO-Aktie bei 35.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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