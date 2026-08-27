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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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Aroundtown SA-Anlage unter der Lupe 27.08.2026 10:02:02

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr verloren

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Aroundtown
1.88 CHF -0.95%
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Das Aroundtown SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug an diesem Tag 3.28 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30.506 Aroundtown SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.48 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37.52 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Aroundtown SA einen Börsenwert von 2.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Aroundtown SA
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