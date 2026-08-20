MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.33 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’309.485 Aroundtown SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 2.07 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’789.87 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 52.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 2.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch