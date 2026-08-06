MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1.44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69.324 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 2.18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.40 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 151.40 EUR, was einer positiven Performance von 51.40 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch