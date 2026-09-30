WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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30.09.2026 10:02:14
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug an diesem Tag 161.40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.196 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 88.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 545.54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45.45 Prozent eingebüsst.
WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.30 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie belief sich damals auf 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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