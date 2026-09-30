TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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30.09.2026 10:02:14
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.78 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 27.946 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 6.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191.21 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80.88 Prozent.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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