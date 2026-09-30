MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.78 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 27.946 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 6.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191.21 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80.88 Prozent.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch