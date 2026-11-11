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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in TUI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die TUI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.06 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 197.550 Anteile im Depot. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 10.11.2026 1’530.62 EUR wert, da der Schlussstand 7.75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.06 Prozent vermehrt.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3.91 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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