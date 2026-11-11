MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die TUI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.06 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 197.550 Anteile im Depot. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 10.11.2026 1’530.62 EUR wert, da der Schlussstand 7.75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.06 Prozent vermehrt.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3.91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch