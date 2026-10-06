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TRATON-Investition im Blick 06.10.2026 10:02:12

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in TRATON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

TRATON
31.50 CHF 0.77%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem TRATON-Papier statt. Diesen Tag beendeten die TRATON-Anteile bei 19.78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50.556 TRATON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 1’697.67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33.58 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69.77 Prozent angewachsen.

TRATON war somit zuletzt am Markt 17.02 Mrd. Euro wert. Das TRATON-Papier wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der TRATON-Anteilsschein bei 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TRATON GROUP
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