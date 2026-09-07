MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 07.09.2016 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag 16.72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 597.938 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 15.21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’094.63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.05 Prozent verringert.

Am Markt war thyssenkrupp jüngst 9.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch