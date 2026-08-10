MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet

Am 10.08.2016 wurde das thyssenkrupp-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.86 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 63.050 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (12.55 EUR), wäre die Investition nun 790.97 EUR wert. Mit einer Performance von -20.90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für thyssenkrupp eine Börsenbewertung in Höhe von 7.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch