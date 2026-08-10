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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

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thyssenkrupp-Performance 10.08.2026 10:02:24

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in thyssenkrupp gewesen.

thyssenkrupp
11.61 CHF -2.18%
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Am 10.08.2016 wurde das thyssenkrupp-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.86 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 63.050 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (12.55 EUR), wäre die Investition nun 790.97 EUR wert. Mit einer Performance von -20.90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für thyssenkrupp eine Börsenbewertung in Höhe von 7.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4308 18.06.2027 157879206
Long 11.7842 19.03.2027 157965343
Long 58.358 18.09.2026 157965341
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2585 11.36 157883836
Long 10.7079 6.81 158894224
Long 17.6763 2.96 159437037
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.1214 15.23 157929959
Short 12.2804 4.09 159536287
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -41.31 154141738
Long 8 -41.82 154314615
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: thyssenkrupp AG
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22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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