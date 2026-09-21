thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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21.09.2026 10:02:30
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 5.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 194.636 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 2’957.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195.75 Prozent gesteigert.
thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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