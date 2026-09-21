Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’924 1.0%  SPI 19’719 1.0%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’564 1.0%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’317 1.3%  Gold 4’349 -0.7%  Bitcoin 69’606 4.2%  Dollar 0.8228 0.0%  Öl 101.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Buy-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative thyssenkrupp-Anlage? 21.09.2026 10:02:30

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.

thyssenkrupp
14.25 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 5.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 194.636 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 2’957.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195.75 Prozent gesteigert.

thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1252 18.06.2027 159488300
Long 11.4796 19.03.2027 159235703
Long 19.814 18.12.2026 159488298
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3797 12.14 159202244
Long 12.4692 6.40 160487961
Long 26.2986 2.01 160071005
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2078 10.98 159646441
Short 8.8738 6.26 159839667
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.63 154026492
Long 8 -52.45 154314615
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: thyssenkrupp AG
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten