MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren

Am 17.08.2025 wurden thyssenkrupp-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 6.23 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’605.533 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 13.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’172.42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +121.72 Prozent.

Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 8.60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch