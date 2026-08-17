thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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17.08.2026 10:02:40
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 17.08.2025 wurden thyssenkrupp-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 6.23 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’605.533 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 13.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’172.42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +121.72 Prozent.
Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 8.60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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