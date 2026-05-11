thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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11.05.2026 10:02:46
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen thyssenkrupp-Investment verdienen können.
thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die thyssenkrupp-Aktie bei 7.87 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.709 thyssenkrupp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen thyssenkrupp-Aktien wären am 08.05.2026 136.37 EUR wert, da der Schlussstand 10.73 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36.37 Prozent.
Am Markt war thyssenkrupp jüngst 6.68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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