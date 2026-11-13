MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Talanx-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41.72 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23.969 Talanx-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’183.13 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 12.11.2026 auf 132.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218.31 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 33.80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19.05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch