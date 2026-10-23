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23.10.2026 10:02:13
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Talanx-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Talanx-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Talanx-Aktie letztlich bei 27.98 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35.740 Talanx-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’535.38 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 22.10.2026 auf 126.90 EUR belief. Mit einer Performance von +353.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Talanx wurde am Markt mit 32.67 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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