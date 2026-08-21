MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Talanx-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Talanx-Papier 38.38 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.055 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 119.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’105.78 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +210.58 Prozent.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 30.42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Papiere an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs der Talanx-Aktie bei 19.05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch