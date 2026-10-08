MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.81 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das TAG Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’019.576 TAG Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’950.24 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 07.10.2026 auf 10.74 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 9.50 Prozent vermehrt.

TAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 2.09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch