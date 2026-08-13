MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

TAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10.41 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.606 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130.26 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 12.08.2026 auf 13.56 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 30.26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch