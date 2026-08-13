TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable TAG Immobilien-Anlage?
|
13.08.2026 10:02:20
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren TAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
TAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10.41 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.606 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130.26 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 12.08.2026 auf 13.56 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 30.26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.