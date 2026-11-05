MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: Hätte sich ein Investment in TAG Immobilien vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?

Heute vor 3 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.71 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.543 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 11.71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.04 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.04 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch