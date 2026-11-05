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05.11.2026 10:02:01
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: Hätte sich ein Investment in TAG Immobilien vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen TAG Immobilien-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.71 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.543 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 11.71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.04 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.04 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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