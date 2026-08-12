MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: Wäre eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.39 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’353.180 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 7.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’945.87 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.54 Prozent eingebüsst.

Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.84 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch