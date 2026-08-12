Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’814 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’408 0.9%  Bitcoin 51’516 -0.1%  Dollar 0.8132 0.3%  Öl 88.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 12.08.2026 10:02:28

MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: Wäre eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Schaeffler
7.12 CHF 4.61%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.39 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’353.180 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 7.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’945.87 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.54 Prozent eingebüsst.

Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.84 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Schaeffler-Anteilsschein bei 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten