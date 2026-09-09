MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.08 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.134 Schaeffler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.02 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 08.09.2026 auf 7.43 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 5.02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 6.94 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Aktie fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch