Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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19.08.2026 10:02:14
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Schaeffler-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13.79 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.254 Schaeffler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.59 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 18.08.2026 auf 7.25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -47.41 Prozent.
Insgesamt war Schaeffler zuletzt 6.99 Mrd. Euro wert. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Schaeffler-Anteils bei 13.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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