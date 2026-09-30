Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Schaeffler-Investment
|
30.09.2026 10:02:14
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Schaeffler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 5.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.332 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.32 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 29.09.2026 auf 6.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17.32 Prozent.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.10 Mrd. Euro gelistet. Die Schaeffler-Aktie ging am 09.10.2015 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das Schaeffler-Papier bei 13.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
10:02
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Schaeffler AG
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt pendeln am Mittwoch um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.