MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Schaeffler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 5.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.332 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.32 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 29.09.2026 auf 6.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17.32 Prozent.

Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.10 Mrd. Euro gelistet. Die Schaeffler-Aktie ging am 09.10.2015 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das Schaeffler-Papier bei 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch