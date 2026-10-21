MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 21.10.2016 wurden Salzgitter-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30.20 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.312 Salzgitter-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Salzgitter-Aktie auf 47.58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157.58 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 57.58 Prozent vermehrt.

Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch