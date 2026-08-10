MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

Am 10.08.2025 wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, befänden sich nun 2.857 RTL-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 93.57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 6.43 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete RTL eine Marktkapitalisierung von 4.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch