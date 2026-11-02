MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr bedeutet

RTL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33.45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.990 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 31.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.97 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 7.03 Prozent.

Am Markt war RTL jüngst 4.69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch