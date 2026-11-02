|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable RTL-Investition?
|
02.11.2026 10:02:26
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren RTL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
RTL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33.45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.990 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 31.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.97 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 7.03 Prozent.
Am Markt war RTL jüngst 4.69 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
09:29
|RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Montagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|RTL Aktie News: RTL am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
30.10.26
|RTL Aktie News: RTL am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.10.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu RTL
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.