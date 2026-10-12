MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 3 Jahren verloren

Die RTL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.049 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 89.79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 10.21 Prozent verkleinert.

RTL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.44 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch