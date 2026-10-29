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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren RATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 635.50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 15.736 RATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 9’842.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 625.50 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 1.57 Prozent.
RATIONAL wurde am Markt mit 7.11 Mrd. Euro bewertet. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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