MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 635.50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 15.736 RATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 9’842.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 625.50 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 1.57 Prozent.

RATIONAL wurde am Markt mit 7.11 Mrd. Euro bewertet. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch