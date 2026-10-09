MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.94 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 1.889 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PUMA SE-Papiers auf 22.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.69 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete PUMA SE eine Marktkapitalisierung von 3.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch