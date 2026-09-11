PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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11.09.2026 10:02:23
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das PUMA SE-Papier an diesem Tag bei 62.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das PUMA SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161.290 PUMA SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’583.87 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 10.09.2026 auf 22.22 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 64.16 Prozent.
Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3.35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu PUMA SE
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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