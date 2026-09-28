Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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28.09.2026 10:02:19
MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Porsche Automobil-Investment gewesen.
Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44.83 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 223.090 Porsche Automobil-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’749.02 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 25.09.2026 auf 25.77 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 42.51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Porsche Automobil eine Marktkapitalisierung von 7.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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