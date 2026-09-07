Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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07.09.2026 10:02:28
MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden Porsche Automobil-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Porsche Automobil-Anteile letztlich bei 36.15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 276.625 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 29.01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’024.90 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’024.90 EUR entspricht einer negativen Performance von 19.75 Prozent.
Am Markt war Porsche Automobil jüngst 8.88 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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