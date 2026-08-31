MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren

Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 45.43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.014 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 630.71 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 28.08.2026 auf 28.65 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 630.71 EUR, was einer negativen Performance von 36.93 Prozent entspricht.

Insgesamt war Porsche Automobil zuletzt 8.77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch