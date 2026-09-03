MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lufthansa-Papier bei 7.69 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, befänden sich nun 129.971 Lufthansa-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 989.34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7.61 EUR belief. Damit wäre die Investition 1.07 Prozent weniger wert.

Lufthansa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch