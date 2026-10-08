Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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08.10.2026 10:02:04
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Lufthansa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lufthansa-Aktie 7.40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.508 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 7.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.66 EUR wert. Damit wäre die Investition 0.66 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 9.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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