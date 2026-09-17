MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.067 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 7.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.71 Prozent angezogen.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 9.08 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch